15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti! İşte Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar
Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında milyonlarca vatandaş sokağa çıkarak, cuntacılara engel oldu.
15 Temmuz 2016 akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler, halkın devleti ile el ele mücadelesi ve direnişi ile geri püskürtüldü. Darbeye karşı dimdik duran halk 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbecilere karşı 250 şehit vererek galip geldi. İşte hafızlarda yeniden canlanması adına Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar...
Ankara, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında olayların merkez üssü oldu.
Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) 15 Temmuz'da gelen ihbarla başlayan süreçte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu birçok komutan darbecilerce Akıncı Üssü'nde alıkonuldu.
Birçok birlikteki tank ve zırhlı araçlar kışla dışına çıkarken Ankara üzerinde FETÖ mensubu pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı, çok sayıda vatandaşın şehadetine neden oldu. Vatandaşların kahramanca direnişine sahne olan başkentteki olaylar, ertesi gün öğle saatlerinde tamamen sona erdi.
Darbe girişimi günü saat 16.16'da Kara Havacılık Komutanlığında görevli subayın MİT Müsteşarlığına giderek FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etmesinin ardından MİT yetkilileri, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirdi. Sonrasında bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına geldi.