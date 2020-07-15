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Meral Akşener'in koruma polisinin korona testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu nedenle Akşener'in TBMM'deki 15 Temmuz programına katılamayacağı duyuruldu.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Meral Akşener'e yapılan testin ise negatif çıktığı açıklandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, bu gelişme nedeniyle törene katılanları riske atmamak için TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz programına Akşener'in katılmayacağı belirtildi.

Törene katılanları riske atmamak için...

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü münasebetiyle, Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘Negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır" denildi.

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