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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez 15 Temmuz gecesine ait bir görüntü paylaştı. Görüntülerde sedye üzerindeki yaralının elindeki Türk bayrağını bırakmadığı görülüyor.

Paylaşımına bir de not düşen Koca şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz"

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