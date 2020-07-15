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İstanbul’da taksicinin yumrukladığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

İhlas Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de ücret konusunda tartışığı taksi sürücüsünün yumruklu saldırısına uğrayan kişi, 3 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı. Taksi sürücüsünün ise belgesi iptal edildi.

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Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Şoförün taşıma belgesi iptal edildi

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni (TUDES) süresiz iptal etti.

Darp edilen müşteri İbrahim Erkal’ın kardeşi

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

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