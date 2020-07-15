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15 temmuz sözleri resimli kısa 15 Temmuz Demokrasi Günü mesajları

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü... Ülkemizde resmi tatil olan 15 Temmuz yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak. Bu şanlı güne özel en güzel 15 Temmuz sözleri, 15 Temmuz şiirleri ve kısa anlamlı resimli 15 Temmuz sözleri sayfamızda

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Bugün 15 Temmuz... FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulundu ve halkın sokağa çıkarak vatanına sahip çıktığı şanlı gün. FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Türkiye'yi kana buladığı günün 4. yıl dönümü Kahramanlık destanı yazdığımız 15 Temmuz mesajları, sözleri ve şiirleri haberimizde...Bu güne özel 15 Temmuz sözleri ve resimli 15 Temmuz mesajlarını sizler için derledik. 

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

- ”Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

 - ”Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.”

 - ”Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…”

 - ”Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk’ün öz malı, Yine Türk’ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz.”

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