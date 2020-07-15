BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,55
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Spor Toto Süper Lig'de 33.haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Abone ol

Süper Lig'in 33'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Galatasaray - Göztepe (Koray Gençerler)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa (Volkan Bayarslan)

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (Atilla Karaoğlan)

21.00 Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor (Cüneyt Çakır)

21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Ali Şansalan)

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor (Fırat Aydınus)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz' anması! Erdoğan çelenk bıraktı
Son dakika Rusya ile uçuşlar bugün başlıyor! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu
Meral Akşener'in koruma polisinin korona testi pozitif çıktı
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi: Trump'ın Türk çeliğine getirdiği ilave vergi anayasaya aykırı
Antalya'da cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı damda ölü bulundu
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı '15 Temmuz' paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
15 temmuz sözleri resimli kısa 15 Temmuz Demokrasi Günü mesajları
RTÜK'ten medyaya '15 Temmuz' teşekkürü
İstanbul’da taksicinin yumrukladığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Su çilesi günlerce sürmüştü! İSKİ'ye tepki büyük
15 Temmuz'da yaralıları kurtarırken ölen şehidin eşi: Ne mutlu ki şehit eşiyim
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Yorumlar