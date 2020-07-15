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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında sürpriz görüşme! Tebrik ve davet

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ayasofya'nın cami yapılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği Erdoğan'ın da Gül'ü, 24 Temmuz'daki Ayasofya'nın açılışına davet ettiği iddia edildi.

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Ayasofya’nın Danıştay kararından sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden ibate açılması 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de mutlu etti. Gül iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dedi.

Gül tebrik etti, Erdoğan davet etti

Milli Görüş camiasını yakından tanıyan gazeteci Fehmi Çalmuk'un haberine göre, Abdullah Gül Ayasofya kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Erdoğan da görüşmede MTTB döneminde Ayasofya için birlikte eylemlere katıldığı ve uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı Abdullah Gül’ü 24 Temmuz günü Cuma namazıyla yapılacak açılışa davet etti.

Gül, AK Partililerin hedefindeydi...

DEVA Partisi'nin arkasında Abdullah Gül'ün olduğu ve 2023'te Erdoğan'ın karşısına çıkmaya hazırlandığı iddiaları sonrası Gül bazı AK Partililerin hedefi olmuştu. Bu görüşme politik açıdan dikkat çekici olarak nitelendi. Görüşmenin 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünden önce olması da dikkat çekti.

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