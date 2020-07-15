Melih Gökçek'in uçak ve helikopterleri için suç duyurusu! Mansur Yavaş açıkladı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Gökçek Ankara Büyükşehir'e kaç uçak kaç helikopter satın aldı? O uçak ve helikopterlere kaç lira ödendi?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yavaş ayrıca kendisinden önceki yönetimin aldığı ağaçlarla ASKİ’yi 42 milyon 324 bin lira zarara uğrattığını duyurdu.

1.5 liradan aldı 14.90 liradan sattı

Yavaş, Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında kendisinde önceki yönetimin ağaç ve araç alımlarıyla Belediyeyi zarara uğrattığını açıkladı. 1 milyon dikilmeyen karaçam fidanı olduğunu belirten Yavaş, 9 Nisan 2015 tarihinde bir firmanın 1 lira 50 kuruştan aldığı fidanları ASKİ’ye 14 lira 90 kuruşa sattığını söyleyerek, zararı şöyle anlattı:

Aldıkları ağaçları dikecek yer yok

“ASKİ bunları barajların kenarlarına dikmek için almış. Peki barajların kenarına dikilecek ama bilirkişiler ‘Orman Genel Müdürlüğü’nden bedelsiz alınabilirdi’ diyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçları dikecek yer yok, nereye dikeceksiniz?’ diyor. Birçoğu dikilmiyor."

ASKİ'ye verilen zarar 42 milyon lira

"Uçak ve helikopter, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesinin zararı 42 milyon 324 bin lira. Yine 2014 yılında tanesi 1 milyon 900 bin liraya biri zırhlı 4 tane jeep alınmış. Zırhlının fatura bedeli 443 bin lira, araç zırlama bedeli 180 bin lira, bir de motoru patlatıyor, 127 bin lira ona harcanıyor.”

15 uçak alındığı iddia edilmişti

Belediye müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucunda ASKİ Genel Müdür İrfan Kaya’nın talimatı ile 2012’de kurulmasına karar verilen “BELKA Seğmen Uçuş Okulu” için 15 uçak alındığı ortaya çıkmıştı. Uçaklara toplam 8 milyon 612 bin 775 dolara harcandığı belirlenmişti. Uçaklar alınmasına rağmen okul kurulmamıştı. Ayrıca Gökçek döneminde 2 helikopter kiralandığı, kiralanan helikopterlerden birini hiç kullanılmadığı birinin de ASKİ tarafından 12 kez kullanılabildiği belirlenmişti. Helikopterlere kiralama bedeli olarak 1 milyon 775 bin lira verilmişti.