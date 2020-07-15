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15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde dualar okundu

İhlas Haber Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Ziyaretçiler arasında soy ismini "Halisdemir" olarak değiştiren 30 yaşındaki Zabıta Memurluğunda çalışan Ender Halisdemir, İstanbul'dan gelerek şehit Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

"Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm"

Ona hayran olduğu için soyisimini değiştirdiği ifade eden Ender Halisdemir, "Darbenin seyrini canı pahasına hiç düşünmeden değiştiren şehidimi sevdiğimi belirtmek istiyorum. Ona hayranlık duyuyorum. Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Soy ismini almayı düşündüm. Eski soy ismim Bükcüoğlu idi. Dilekçe verdim. Bir ay sonra da neticelendi. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

Çankırılı bisikletliler 415 kilometre bisiklet sürdü

Öte yandan 415 kilometre bisikletle Çankırı'dan şehitliğe gelen bisikletçiler, Çankırı’dan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden aldıklarını toprakları, şehit Halisdemir'in kabrine getirdiler.

Ziyaretler gün boyu devam ederken, mezar başında bir çok vatandaş okudukları dualarla ziyarette bulunuyor.

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