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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı: Geceye yenilmeyenlere selam olsun!

Demirören Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 'Geceye yenilmeyenlere selam olsun' ifadesiyle paylaştığı videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımının videosunda ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz" sözleri yer aldı.

İşte Bakan Albayrak'ın 15 Temmuz paylaşımı:

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