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Şanlıurfa'da yıllarca baktığı ailesi hastalanınca terk etti

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da yıllarca baktığı ailesi tarafından astım ve prostat hastalığına yakalanınca terk edilen yaşlı adam, yardım beklediğini söyleyerek 'Hastalığımın tedavisini istiyorum başka bir şey değil' dedi.

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Siverek Bağlar Mahallesi'nde kiraladığı harabe evde yaşam mücadelesi veren, astım ve prostat hastası 68 yaşındaki Sefer Tektaş, zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Marangozluk yapıyordu, 2 yıl önce hastalandı

Daha önce marangozluk yaparak ailesinin geçimini de sağlayan Tektaş, 2 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Hastalığı gittikçe ilerleyen Sefer Tektaş’ın eşi ve çocukları iddiaya göre kendisini terk etti. Tek geçim kaynağı yaşlılık maaşı olan Tektaş, gittikçe ilerleyen hastalığı nedeniyle bir an önce tedavi olmak istiyor.

Komşular sayesinde karnını doyuruyor

Koronavirüs nedeniyle günlerce kimsenin kendisini sormadığını ve aç kaldığını söyleyen Sefer Tektaş, bugünlerde komşu ve mahalleliler sayesinde karnını doyurduğunu söyledi.

Tektaş, "Eskiden halim vaktim yerindeydi ama bu hastalığa yakalandıktan sonra günden güne eridim, bu hastalıkla baş edemiyorum. Kaldığım ev kira ve bu da harabe durumunda, yetkililerden hastalığımın tedavisini istiyorum başka bir şey değil” dedi

Bağlar Mahallesi Muhtarı Aziz Kökyük, ”Sefer Amca gerçekten ihtiyaç sahibi bir insan, onurlu olduğu için şu ana kadar kimseden yardım istemedi ama hastalık ilerledi, baş edemez duruma geldi. Biz de Sefer amcayı ikna ederek, basın aracılığıyla yardım talebinde bulunalım dedik, inşallah hayırseverler sesini duyar ve tedavisini yaptırırlar” diye konuştu.

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