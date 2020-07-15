Bursa'da ürettiği ekmeğin ünü ülke sınırlarını aştı 12 liradan satıyor

Fırıncılık işine 5 yıl önce başladıklarını ifade eden Salim Baştar şöyle konuştu.

"Biz köyde market işletiyorduk. Bir gün her zaman ekmek aldığımız fırından ekmek gelmedi. Bizde müşterilere mahcup olmamak için kendi ekmeğimizi üretmeye karar verdik. Kendi ürettiğimiz ekmeğimizi köy evinde olan fırınlarda ürettik. Baktık ki çok beğenildi çok sipariş alıyoruz. Bizde büyük bir fırın yapmaya karar verdik."