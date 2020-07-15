Bursa'da ürettiği ekmeğin ünü ülke sınırlarını aştı 12 liradan satıyor
BURSA'da fırın açarken mahallelinin 'Burada nasıl iş yapacaksınız' diye dalga geçtiği Salim Baştar'ın ürettiği cevizli ekmek, büyük talep görmeye başladı.
İnegöl ilçesinin İsaören köyünde yaşayan aile, köylerine fırın kurup ekşi maya cevizli ekmek üretmeye başladı. Köye fırını açtıklarında "burada nasıl iş yapacaksınız" diye dalga geçilen ailenin taş fırında pişirdiği ekmekler o kadar beğenildi ki köyden dünyanın farklı ülkelerine ekmek yolluyorlar.
Cevizli ekmek 12 lira 50 kuruş
Baştar ailesi köyde açtıkları fırından günde bin adet ekmek satmayı başarıyor. Ekmekler 1 kilogram gelirken normal ekmekler 6 liradan cevizli ekmekler ise 12 lira 50 kuruştan satılıyor.
İlçeden yurt dışına hediye götürecekler taş fırında pişen cevizli ekmekten alıp götürüyor veya kargoyla gönderiyor.
Fırıncılık işine 5 yıl önce başladıklarını ifade eden Salim Baştar şöyle konuştu.
"Biz köyde market işletiyorduk. Bir gün her zaman ekmek aldığımız fırından ekmek gelmedi. Bizde müşterilere mahcup olmamak için kendi ekmeğimizi üretmeye karar verdik. Kendi ürettiğimiz ekmeğimizi köy evinde olan fırınlarda ürettik. Baktık ki çok beğenildi çok sipariş alıyoruz. Bizde büyük bir fırın yapmaya karar verdik."