Alper Baycın katili kim yakalandı mı Alper Baycın ne zaman öldü?

Dün akşam 2020 Survivor büyük finali gerçekleşti. Final gecesi birçok kişiye teşekkür eden Acun Ilıcalı ekibinde olan ve Dominik'te saldırıya uğrayarak ölen Alper Baycın'ın ailesini anne ve babasını unutmadı. Antalyalı olan Baycın, daha önce Fenerbahçe TV'de çalıştı. Peki, Alper Baycın nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

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Alper Baycın, Dominik'te kameraman olarak çalıştığı sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Henüz 24 yaşında olan Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü'nde eğitim gördü. Alper Baycın nereli?

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Baycın, 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi ve 2018 yılında yaşamını yitirdiği sırada 24 yaşındaydı. Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Bir süre Fenerbahçe TV'de çalıştıktan sonra Acun Medya'ya geçen Baycın, bir süredir Dominik'teki montaj ekibinde görev alıyordu. Acun Medya projelerinde görev alan Alper Baycın, Dominik'te 2 gaspçının bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetti.

ALPER BAYCIN'IN KATİLİ BULUNDU MU?

Las Terrenas bölgesinde kaldığı eve giderken iki kişi tarafından saldırıya uğrayan baycın, telefon ve çanatsını vermeyince kalbinden bıçaklanmıştı. Olayın hemen sonrasında iki gaspçı da yakalanmıştı.