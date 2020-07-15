ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilik yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Abone ol

Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.



