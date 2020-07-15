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Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilik yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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