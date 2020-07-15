Hindistan'a Google'dan 4.5 milyar dolar yatırım

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Hindistan'da faaliyet gösteren şirketin hisselerinin yüzde 7.7'lik bölümünü 4.5 milyar dolar karşılığında satın aldı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Alphabet, son dönemin en büyük yatırımlarından birisini gerçekleştirdi.



Hindistan merkezli Reliance Industries'ın dijital kolunun yüzde 7.7'lik hissesinin 4.5 milyar dolar (30.9 milyar TL) karşılığında Google'ın çatı şirketi Alphabet'e satıldığını duyurdu.



Reliance Industries'ın dijital kolu dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'a hizmet veren pek çok uygulamayı portfolyosunda bulunduruyor.



Şirketin en değerli varlığı ise 387 milyon abonesi bulunan Jio Infocomm isimli telekomünikasyon şirketi.



Reliance Industries'ın sahibi olan Mukesh Ambani'nin kişisel serveti geçtiğimiz günlerde 72.4 milyar dolara (yaklaşık 500 milyar TL) yükselmişti.



Ambani bu artış sonrası Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Google'ın kurucuları Brin ve Larry Page'i de geride bıraktı.