Fenerbahçe'ye Andre Schürrle müjdesi
Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.Abone ol
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle, Borussia Dortmund'dan ayrıldı. Alman kulübü, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Bu sezon başında Spartak Moskova'ya kiralanan Schürrle, Rus ekibinde çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
29 yaşındaki yıldız futbolcu Borussia Dortmund'a 2016 yılında Wolfsburg'dan 30 milyon euro'ya transfer olmuştu.