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Fenerbahçe'ye Andre Schürrle müjdesi

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle, Borussia Dortmund'dan ayrıldı. Alman kulübü, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Bu sezon başında Spartak Moskova'ya kiralanan Schürrle, Rus ekibinde çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

29 yaşındaki yıldız futbolcu Borussia Dortmund'a 2016 yılında Wolfsburg'dan 30 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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