Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yine orman yangını çıktı. Nedeni bilinmeyen yangına müdahale sürüyor.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alandaki çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangına müdahale

Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.