Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yine orman yangını çıktı. Nedeni bilinmeyen yangına müdahale sürüyor.Abone ol
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alandaki çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangına müdahale
Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.
Gelibolu'da geçtiğimiz hafta çıkan yangında 450 hektarlık alan kül olmuştu.
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