İmamoğlu'ndan 15 Temmuz anmasında şerbet ve lokum ikramı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için şerbet ve lokum ikramı yaptı.

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15 Temmuz Şehitleri için yapılan ikramda İmamoğlu, "Bu şehrin yöneticilerinin koruyacağı ilk şey, bu şehrin maneviyatıdır" ifadelerini kullandı.

Sözü yine Kanal İstanbul'a getirdi

"Maneviyatını koruduğu kadar bu şehrin 10 binlerce yıllık bir emanet olduğunu unutmadan koruma vazifesini üstlenecektir" diyen imamoğlu, şunları kaydetti:

Dolayısıyla kimi zaman Ayasofya Camii'nin o asaletini korumak vardır, kimi zaman doğayı korumak vardır, kimi zaman bazı olası ihanetleri engellemek vardır, Kanal İstanbul gibi.