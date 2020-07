Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma ilişkin ''Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır.'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.

''Bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir''

Hulusi Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.

''TSK, her taşın altına bakacak''

Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam bin 900 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Doğu Akdeniz'de bir Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası

İddialar tamamen gerçek dışı olup, haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır.''