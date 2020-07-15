LGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sorgu ekranı saat kaçta açılacak?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin girdiği LGS sınav sonuçları için heyecanlı geri ayım başladı. ÖSYM'nin son sınav sonucu açıklamasına göre LGS sonuçları yarın, yani 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak. LGS sonuçlarının saat 10.00 civarınca sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

Abone ol

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. 20 Haziran'da düzenlenen sınavda sözel ve sayısal oturumları gerçekleştirildi. Şimdi sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak.’ dedi. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SORU İPTALİ YOK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.” Bakan Selçuk, “2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir.

2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı. Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak.