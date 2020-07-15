Merih Demiral 6 ay sonra sahalara geri dönüyor

Ocak ayında çapraz bağları kopan Merih Demiral, Juventus'un Sassuolo maçının kadrosuna dahil edildi.Abone ol
Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan Merih Demiral, sahalara geri dönüyor. Yaklaşık 6 ay önce sakatlık geçiren milli futbolcu, Juventus'un Sassuolo ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Demiral’ın iyileştiğini ancak zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.
Merih Demiral’ın takımla kısa süre önce çalışmaya başladığını belirten Sarri, henüz 90 dakika forma giyecek durumda olmadığını söylemişti.
Serie A'nın 19. haftasında Juventus'un Roma ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynadığı ve 2- 1 kazandığı maçın, 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.
Sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Demiral’ın 12 Temmuz’da takımlara çalışmalara başladığı açıklanmıştı