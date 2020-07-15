Binnur Kaya kimdir evli mi Binnur Kaya biyografisi

Binnur Kaya kaldığı yerden dizi severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Şahika ve Dilber Hala karakterleriyle dizi severleri güldüren Kaya bu kez bambaşka bir rolle ekranda olacak. İşte Binnur Kaya’nın kariyeri ve daha önce yer aldığı bazı projeler…

Abone ol

Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı’nın Survivor’ın büyük finalinde duyurusunu yaptığı dizi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Peki, projenin başrol oyuncusu Binnur Kaya kimdir, hangi dizilerde oynadı?

BİNNUR KAYA KİMDİR: Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumlu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996 Kaynanalar Rukiye

1997 Baba Evi Meryem

1998 Dış Kapının Mandalları

1998 Tele Dadı

1999 Çarli Hijyen

2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran

2000 Güneş Yanıkları Aylin

2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu

2001 Yeni Hayat Gülistan

2003 Hadi Uç Bakalım Düriye

2003 7 Numara Hürrem

2003 Bekârlar Binnur

2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir

2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu

2007 Karayılan Antepli Emine

2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala

2010 Türk Malı Abiye Kuzu

2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun

2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu

2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire

2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha

2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan

Kripto para ile günde 500 dolar kazanıyorum