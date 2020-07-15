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Binnur Kaya kimdir evli mi Binnur Kaya biyografisi

Binnur Kaya kaldığı yerden dizi severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Şahika ve Dilber Hala karakterleriyle dizi severleri güldüren Kaya bu kez bambaşka bir rolle ekranda olacak. İşte Binnur Kaya’nın kariyeri ve daha önce yer aldığı bazı projeler…

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Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı’nın Survivor’ın büyük finalinde duyurusunu yaptığı dizi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Peki, projenin başrol oyuncusu Binnur Kaya kimdir, hangi dizilerde oynadı?

BİNNUR KAYA KİMDİR: Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumlu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996 Kaynanalar  Rukiye
1997 Baba Evi  Meryem            
1998 Dış Kapının Mandalları                 
1998 Tele Dadı                           
1999  Çarli   Hijyen 
2000-2002  Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran             
2000 Güneş Yanıkları Aylin    
2001 Benimle Evlenir Misin?  Gaye Şenoğlu  
2001  Yeni Hayat  Gülistan             
2003 Hadi Uç Bakalım  Düriye
2003  7 Numara   Hürrem
2003 Bekârlar   Binnur
2004-2007 Yabancı Damat  Nazire Demir   
2007 Kavak Yelleri   Konuk Oyuncu
2007   Karayılan  Antepli Emine 
2007-2009   Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala 
2010 Türk Malı Abiye Kuzu       
2011 Muhteşem Yüzyıl  Duacı Hatun  
2013-2015  Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu           
2015 Analar ve Anneler  Neriman Hemşire          
2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha 
2019 Zengin ve Yoksul  Berrin Taştan   
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