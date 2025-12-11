Hande Erçel, Sabancı'yı çabuk unuttu! 45 yaşındaki ünlü yapımcıyla bomba aşk iddiası...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıla yakın süren beraberliği birkaç ay önce bir anda bitti. Oyuncu Erçel'in, ilişki içinde hissettiği güvensizlikten dolayı Sabancı'dan yavaş yavaş uzaklaşıp ayrılık kararını kendi aldığı iddialar arasında yer alıyordu. Ünlü oyuncu hakkında şimdi ise dikkat çeken yeni bir söylenti ortalarda dolaşmaya başladı. İddialara göre Hande Erçel, 45 yaşındaki tanınmış bir yapımcıyla aşk yaşıyor.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile uzun yıllar süren bir birlikteliği geçtiğimiz aylarda bitirme kararı almıştı. Ayrılığın sebebi ile ilgili birçok iddia ortaya atılmaya hala devam edilirken, Erçel yeni bir ilişki ihtimaliyle gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ünlü oyuncu Hande Erçel, 45 yaşındaki ünlü bir yapımcıyla aşk yaşamaya başladı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır süren ilişkileri bu yazın sonunda sessiz sedasız bitti.
Ayrılığın ilk işareti, Hande Erçel'in Instagram hesabından çift fotoğraflarını kaldırmasıyla gündeme geldi. Kısa süre sonra Hakan Sabancı da benzer bir adım attı.
Erçel'in, ilişkide yaşadığı güvensizlik nedeniyle zamanla geri çekilip ayrılık kararı aldığı daha önce öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu hakkında şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı.