Hande Erçel, Sabancı'yı çabuk unuttu! 45 yaşındaki ünlü yapımcıyla bomba aşk iddiası...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile uzun yıllar süren bir birlikteliği geçtiğimiz aylarda bitirme kararı almıştı. Ayrılığın sebebi ile ilgili birçok iddia ortaya atılmaya hala devam edilirken, Erçel yeni bir ilişki ihtimaliyle gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ünlü oyuncu Hande Erçel, 45 yaşındaki ünlü bir yapımcıyla aşk yaşamaya başladı.