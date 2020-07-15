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Antalya'da tek koluyla motosiklet sürerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da M.S., arkasında yolcu varken, tek koluyla daha önce trafikten men edilen motosikletiyle seyahat ederken yakalandı. Polisin "Tek kollusun, ehliyetsizsin, aracın trafikten men. Üstelik arkanda yolcu taşıyorsun. Bu nasıl oluyor?" sözlerine M.S., “Ben kendime güveniyorum" yanıtını verdi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, arkasında kadın yolcuyla tek koluyla motosiklet kullanan M.S.'yi durdurdu.

Ehliyeti iptal edilmişti

Yapılan kontrolde, yüzde 60 engelli raporu bulunan M.S.'nin ehliyetinin, kolu kesildikten sonra iptal edildiği belirlendi. Motosikletin yapılan sorgusunda ise muayeneden dolayı ceza kesildiği ve trafikten menedildiği anlaşıldı.

Polisin, “Sen hem tek kollusun, hem ehliyetsizsin, hem aracın trafikten men. Üstüne üstlük bir de arkanda yolcu taşıyorsun. Bu nasıl oluyor?" sözlerine M.S., “Ben kendime güveniyorum" yanıtını verdi. Çağrılan trafik ekibi, M.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazarken, motosikleti de otoparka çektirdi.

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