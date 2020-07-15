BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 398,88
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda, 'Terörden Arananlar'da Gri Liste'de yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olmasının sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gri listedeki terörist teslim oldu
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda, 'Terörden Arananlar'da Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş yabancı sınırlamasında rengini belli etti
Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır
Erdoğan'dan 15 Temmuz töreninde tarihi açıklamalar! Gelin deyip herkese çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında sürpriz görüşme! Tebrik ve davet
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım
Bakan Mustafa Varank tepki gösterdi: Bu bir hakaret
ÖNCEKİ HABERLER
Carrefour kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş koyun fiyatları
Esenyurt'ta kuyumcunun vatandaşların altınlarıyla kaçtığı iddia edildi
Maicon Galatasaray'a geri dönüyor
Antalya'da tek koluyla motosiklet sürerken yakalandı
Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Binnur Kaya kimdir evli mi Binnur Kaya biyografisi
Yorumlar