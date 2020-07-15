Maicon Galatasaray'a geri dönüyor

Al-Nassr kiralık sözleşmesi bitecek olan Maicon'un kontratını Ekim ayına kadar uzatmak istedi ancak anlaşma sağlanamadı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a dönecek.

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Al-Nassr, kiralık sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Maicon için Galatasaray'la görüştü. Suudi Arabistan ekibi performansından memnun olduğu oyuncunun sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak isterken herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'a dönüyor

Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe dönmesi bekleniyor. Corona virüs nedeniyle askıya alınan Suudi Arabistan Pro Lig, 4 Ağustos'ta yeniden başlayacak ve Eylül ayının ortasında lig sona erecek. Ligde 45 puana sahip olan Al-Nassr, 51 puanlı lider Al-Hilal'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.