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CHP'li Engin Altay: Çoklu baro kanununun iptali için yarın AYM'den randevu isteyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tartışmaların gölgesinde geçen çoklu baro kanununa ilişkin, "Yarın Anayasa Mahkemesi'nden öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım" açıklaması yaptı.

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Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yasanın iptali istemiyle AYM'ye başvuru yapacak.

"Yarın AYM'den öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz"

Basın toplantısı gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununa ilişkin, "Yarın AYM'den öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım" ifadelerini kullandı.

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