Müge Anlı Tatlı Sert'de Süleyman Akbaba'yla ilgili 8 parça ve 8 kadın iddiası

ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Müge Anlı'da aranan kayıp Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Birsen Akbaba eşi Süleyman Akbaba'dan haber alınamayınca Müge Anlı'ya başvurmuş ve arama çalışmaları başlamıştı. Talihsiz adamla ilgili kötü haber geldi. Canice öldürülen Süleyman Akbaba parçalara ayrılıp poşetle yol kenarında bırakıldı. Öldürülen Süleyman Akbaba'nın bu gün Müge Anlı'nın programında bir çok kadınla görüştüğü ortay çıkmıştı.