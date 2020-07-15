Nakdi destek ne kadar ödemesi nasıl sorgulanır?

Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Peki, ücretsiz izin parası ne zamana kadar uzatıldı? İşte, nakdi destek sorgulama ve ayrıntılar.

Abone ol

Nakdi maaş desteği sorgulama, ücretsiz izin parası alan vatandaşların gündemine yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ücretlerinin bir süre daha ödeneceğini duyurdu. Peki, ücretsiz izin parası ne zamana kadar uzatıldı? İşte, nakdi destek sorgulama ve ayrıntılar.

Corona virüsü ekonomi çalışmaları kapsamında nakdi destek ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söylemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş ödenen nakdi destek ücretleri 8-10 Temmuz'da bakanlık tarafından hesaplara yatırıldı. İşte, nakdi destek maaş sorgulama sayfası.



NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 8 Temmuz’da ödeme yapıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 6 ve 8 olanların ise nakdi ücret ödemeleri 10 Temmuz'da yapıldı.

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söyledi.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.