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Şırnak ayağa kalktı! Uzman çavuş 10 yaşındaki kızı istismar ederken yakalandı

ŞIRNAK'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş, küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu, olayı takip ettiğini duyurdu.

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Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam bir uzman çavuş 10 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar teşebbüsünde bulunuldu. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Yaşanan olay sonrasında şüphelinin yakalanma anına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"Olayı takip ediyoruz"

Şırnak Barosu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Çocuk uyurken sessiz olunur, istismar edilirken değil.

Baro yönetim kurulu ve insan hakları merkezinin olayı takip ettiğini belirten Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi ise şunları kaydetti: "Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. İsimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler.

"Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız"

Çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, şunları söyledi: Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Sessiz kalmayacağız”

HDP’li Hüseyin Kaçmaz ise “Dün gece Şırnak (...) 10  yaşındaki bir ÇOCUK uzman çavuşun tacizine maruz kalmıştır. Çocuk uyurken sessiz olunur, istismar edilirken değil. Peşini bırakmayacak, sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Cinsel istismar girişimi öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.  Sosymal medyada da binlerce kullanıcı #susmaşırnak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla olaya dair tepkilerini gösterdi. 

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