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AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ağaçtan düştü

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Kaburga kemiğinde kırık tespit edilen Güler'in ameliyata alınacağı bildirildi.

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Şehittepe köyünde bu sabah meyve toplamak için ağaca çıkan AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Güler'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güler, buradan da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 kaburga kemiğinde kırık tespit edilen Güler'in ameliyata alınacağı bildirildi.

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