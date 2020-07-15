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Polisten kaçarken yere fırlattığı poşetten esrar çıktı

HATAY'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüphelinin yola attığı poşette esrar ele geçirildi.Kovalamacayı sürdüren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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Hatay'da polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ile yanındaki kişi otomobille kaçmaya başladı.

Poşeti fırlatıp kaçmaya devam etti

Kovalamaca sırasında şüpheliler bir poşeti otomobilden yola atarak, kaçmaya devam etti.

Ekiplerin ele geçirdiği poşetten, 1 kilo 250 gram esrar çıktı.

Kovalamacayı sürdüren ekipler, araçtaki şüpheliler D.Ö. ve M.E'yi gözaltına aldı.

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