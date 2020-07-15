2020 kurbanlık fiyatları Ankara-İzmir-İstanbul kaç para?

Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar oldu sorusu yaklaşan kurban bayramı ile vatandaşın gündeminde. Bu sene koronavirüsün de etkisi ile büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ortalama yüzde 8 zamlandı. Peki koyun, koç başta olmak üzere büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

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Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı yaklaşırken vatandaşları kurbanlık alma heyecanı sardı, kurbanlık pazarlarındaki telaş arttı. 2020 kurbanlık fiyatları bu sene koronavirüsün de etkisi ile ortalama yüzde 8 oranında zamlandı. Peki 31 Temmuz kurban bayramı öncesi büyükbaş kurbanlık fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları ve koç, koyun kaç para oldu?

Kurbanlık fiyatları 2020: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu söyledi.

Çelik, kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumundaki vatandaşların memnun olacağı bir süreç geçirilmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Artan yem maliyetleriyle Kovid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Aydın'da kurbanlık fiyatları ne: Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

Malatya'da kurbanlık fiyatları belli oldu: Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli “Hem üreticilerimizin, hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyatla kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarını bayram öncesi açıklama gereği duyduklarını kaydeden Taneli, “Bu amaçla, kurban bayramında kesilecek büyükbaş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledik. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde uygun görülerek belirlenmiştir” diye konuştu.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları büyükbaş/küçükbaş fiyatları: Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

Kurban eti nasıl pay edilir: Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.