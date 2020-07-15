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Sultanahmet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi.

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15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında Sultanahmet Camii'inde mevlit programı düzenlendi. Program Sultanahmet'te tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara şerbet dağıtılması ile başladı. Daha sonra Sultanahmet Camii'nde öğle namazı öncesinde Hatim Duası ve mevlit programı düzenlendi.

Düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi III. Ahmet Çeşmesi önüne gelerek şerbet içen ve açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Aslında ben bu güzel cami için vakıfların ellerine sağlık. İyi bir restorasyon olmuş. Bugün bizim için önemli bir gün. 15 Temmuz şehitlerini anıyoruz. Bu niyetle vakıflar bir hazırlık yapmışlar. Çok asil bir düşünce" dedi.

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