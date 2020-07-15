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Eski Ak Partili vekil Aydın Ünal paylaştı! 15 Temmuz gecesinin bilinmeyen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünal, o gece TBMM sığınağında 4 partiden vekillerin darbeye karşı ortak bildiri yazısı hazırlarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Ak Parti eski Milletvekili Ünal, FETÖ'nün tezgahladığı darbe girişiminin yaşandığı gece ile ilgili bilinmeyen bir fotoğrafını paylaştı.

Ünal'ın paylaştığı fotoğrafta, o gece Meclis'teki dört partinin darbeye karşı yazdığı ortak bildirinin hikayesine yer verildi.

Ünal'ın paylaştığı söz konusu fotoğrafta; CHP'den; Aykut Erdoğdu ve Özgür Özel, AK Parti'den; Cemil Çiçek ve Ahmet İyimaya, MHP'den; Erkan Akçay ve Oktay Vural yer alıyor.

Aydın Ünal, paylaşımına, "#15Temmuz gecesinden bir hatıra: TBMM sığınağında 4 partinin darbeye karşı ortak bildirisini yazarken... Soldan sağa: Aykut Erdoğdu, Cemil Çiçek, Aydın Ünal, Ahmet İyimaya, Özgür Özel, Engin Akçay, Oktay Vural" notunu düştü.

Aydın Ünal'ın paylaşımı şu şekilde:

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