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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 36 ülkede fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit ailelerine verilen yemekte konuşarak, "Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz darbe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. Erdoğan, burada şehit ailelerine seslendi:

"83 milyon asla unutulmayacak bir zafer kazandı"

O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı.

"100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında bulduk ve yargıya teslim ettik"

15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.

"36 ülkede fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık"

Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık.

"Son FETÖ'cü hesap verene kadar"

Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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