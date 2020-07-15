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Hukuk okuyordu 15 Temmuz'da helikopter mermisiyle şehadete yürüdü

Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehadet şerbetinden içen şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası 'Kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir, böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı gurur duyuyorum' diye konuştu.

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Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanvekili İsmet Senekci, Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanvekili Asteğmen Onur Alpaslan, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korkuteli Müftülüğüne bağlı imamlar, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı da dua etti.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara baba Osman Ağaroğlu hitap etti.

Şehit babası Ağaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şahadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur. 15 Temmuz'da tankların karşısında milletimiz, cephanesiz, silahsız olduğu halde tankların karşısında mücadele etti.

"Tüten en son ocak sönmeden bu bayrağı indirmeye güçleri yetmeyecek"

Biz inanıyoruz ki, İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Oğlum Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu, şehidin mezarına karanfil bıraktılar. Mezarlıktaki program sonrası Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun babaevini ziyaret etti. Vali Yazıcı, burada şehidi babası ve annesi ile sohbet etti.

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