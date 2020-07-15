Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor

İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ile tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.