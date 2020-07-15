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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le ilgili bomba FETÖ iddiası! Sevilay Yılman yazdı

15 Temmuz darbesinin yıldönümünde Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le ilgili bomba iddia! Yılman, FETÖ konusunda uyardığı Orgneral Güler'in kendisine, "Sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun" dediğini iddia etti.

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Habertürk yazarı Yılman 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde konuk olduğu 'Para-Gündem' programında açıklamalarda bulundu. Darbe girişiminden çok önce yazılarıyla FETÖ, özellikle de TSK'daki yapılanma konusunda devleti uyardığını söyleyen Yılman, kendisine dava açıldığını belirtti.

İfade verdim, Yaşar Güler'le makamında konuştuk

Yılman ifade verdikten sonra o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in kendisiyle birlikte bir grup gazeteciyi makamında ağırladığını belirterek, şöyle konuştu:

Gazetecilik şevkine kapılıyorsun...

- Paşamla konuşuyoruz özellikle bana kızgın. 'Gazetecilik şevkine kapılıyorsun, ne yazdığını bilmiyorsun' dedi. Güler bana 'TSK’ya sızmaları mümkün mü, yazarken çizerken dikkat edeceksin' ifadesini kullandı. Ee sonuç? Sayın paşam dinliyordur herhalde.

Sen ne dediğini bilmiyorsun saçmalıyorsun

- 'Paşam öyle değil, bunlar o kadar sinsiler ki inanın burnunuzun dibindeki adam onlardan biri olabilir anlamazsınız' dedim. Bunları derken de yaverini kastediyorum, yaveri de bize hizmet ediyor. Güler bana 'Sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun' dedi.

O yaver FETÖ'cü çıktı, darbe önlenebilirdi!

Yılman sözlerine şöyle devam etti: "Eee ne oldu? O yaver FETÖ’cü çıktı. Sonrasında Orgeneral Güler’le görüşmedik. Bu uyarılar yapıldı, darbe önlenebilirdi."

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