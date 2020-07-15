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Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması: Spor yargısına taşınacak

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş tarafından, İspanya'nın Villareal takımından transfer edilen futbolcu Victor Ruiz'in tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu feshin, spor yargısına taşınacağı belirtildi. Açıklamanın detayları şu şekilde:

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Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şöyle;

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

"Pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmedi"

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kamuoyuyla paylaşılan açıklama şöyle:

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