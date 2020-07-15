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Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de! Fiyatı da açıklandı

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma Türkiye'ye geldi. Yenilikçi özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Ford Puma'nın Türkiye fiyatı da açıklandı.

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Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile satışa çıkıyor.

‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor.

Yeni Puma’da 456 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. İlave torkun katkısıyla 155 PS’lik versiyon 5,6 lt/100 km* yakıt tüketimine ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.

Ford Puma 12.3 Dijital gösterge ekranı

125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi (NEDC normuna göre 110 gr/km ve 4,95 lt/100 km) değerlerine sahip. Bu motor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor.

Daha çevreci hibrit elektrikli araçların tercih edildiği dönemde, Ford Puma da bu yönde tercihte bulundu

Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda endüstride bir ilk olan Ford’un üç silindirli motorda silindir kapatma özelliği bulunuyor. Bu özellik güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisaniyede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor.

Türkiye fiyatı

Yeni Ford Puma, 192.500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunuldu.

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