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İlham Aliyev'den Türkiye'ye 15 Temmuz mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

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Darbe girişiminin Türk devletine karşı hain bir plan olduğunu vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın kahramanlığı ve Türk halkının ona olan sevgisi sayesinde kardeş "Türkiye'nin bu zor sınavdan daha da güçlü çıktığını" belirtti.

"Saygıyla anıyorum"
Demokrasi ve Milli Birlik Gününün Türk halkının kendi devletine ve demokratik geleneklerine bağlılığının açık bir örneği olduğunu ifade eden Aliyev, mektubunda "Darbe girişimini önlemek için hayatlarını veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Azerbaycan, hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren kınadı. Azerbaycan halkı ve devleti bununla kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Azerbaycan ve Türkiye, 'Bir millet, iki devlet' ilkesi gereği iyi ve kötü günlerde daima birbirlerine destek oluyor." ifadelerine yer verdi.

İlk tepkiyi kardeş Türkiye verdi"
Aliyev, 12 Temmuz'da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılardan da bahsettiği mektubunda şunları kaydetti:

"Saldırıya ilk tepkiyi kardeş Türkiye Cumhuriyeti verdi. Dünkü konuşmanızda, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu bir daha ifade ettiniz. Halkımız Azerbaycan'a verdiğiniz desteği takdir ediyor. Birlik ve dayanışmamızın bundan sonra daha da pekişeceğinden eminim."

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