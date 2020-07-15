Kocaeli'de kan donduran cinayetin sebebini itiraf ettiler!

KOCAELİ'de 82 yaşındaki adamın serasında ölümüyle başlatılan incelemelerde cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken cüzdanının da üzerinde olmadığı belirlendi. Polisin olaya karıştığını belirleyip gözaltına aldığı 18 yaşından küçük O.C.E. ve D.Ç. (20) adlı genç kızın, ifadelerinde cinayeti para için işlediklerini itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Olay 12 Temmuz günü Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta bulunan seranın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seranın içerisinden sürekli su aktığını gören mahalleli, durumdan şüphelenerek içeri girdi.

Vatandaşlar içeri girince yaşlı adamı hareketsiz buldu

İçeri girdiklerinde komşuları 82 yaşındaki Hüseyin Erdem Sanlıer’i hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Üzerinde darp izleri vardı cüzdanı yoktu...

Yapılan incelemede yaşlı şahsın vücudunda darp izlerine rastlanırken, cüzdanının da üzerinde olmadığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük O.C.E. ve D.Ç. (20) adlı genç kız gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 şahıs, Sanlıer’i parası için öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.C.E., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, D.Ç. ise Gebze Adliyesine sevk edildi.