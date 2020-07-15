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Şırnak Valiliği duyurdu! Gözaltına alınıp görevden uzaklaştırıldı

ŞIRNAK Valiliği, uygunsuz davranışta bulunduğu için vatandaşların saldırısına uğradığı belirtilen kamu görevlisi A.A.'nın gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Şırnak'ta gece saatlerinde alkol alan ve  uygunsuz davranışta bulunduğu için vatandaşların saldırısına uğrayan kamu görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"15 Temmuz 2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, ilimiz merkez Yeni Mahalle'de, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

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