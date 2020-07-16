BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 399,06
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Skandal video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

TUNCELİ Valiliği, 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Abone ol

Videoda, polisin "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, bir kişinin "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim" dediği görülüyor.

Videoda, A. isimli koruma polisinin masadakilere " Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, masadakilerin ise "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", "Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüldü. A. isimli polis "Ben de Nazımiye diyorum. Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" dedi.

Valilik'ten açıklama 

Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ne olmuştu?

Nazımiye eski kaymakamı C.K.K'nın 3 koruma polisi ve ilçede görev yapan imam A.Y'nin olduğu görüntüler, A. isimli koruma polisinin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Birkaç ay önce çekildiği anlaşılan görüntülerde iki polis ve imam A.Y'ın bir masa etrafında oyun oynadığı görülürken, A. isimli koruma polisi ise o anları kayıt altına aldı. Videoda, A. isimli koruma polisinin masadakilere "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, masadakilerin ise "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", "Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüldü. Ardından A. isimli polis "Ben de Nazımiye diyorum. Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri LGS sonuç ekranı MEB 2020 açıklanıyor öğrenme sayfası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da keşif uçağı düştü! 7 şehidimiz var
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Temmuz 2020)
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan: 15 Temmuz gecesi millete zincir vurmayı denediler ve başaramadılar
Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuş gerçekleştiriyor
ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit
ÖNCEKİ HABERLER
2020 LGS sonuçları nereden açıklanacak LGS sonuç ekranı nereden bakılır?
2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak
Edwin Gyasi Beşiktaş'a geliyor
2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 2026 yılına ertelendi
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Alper Baycın kimdir ne zaman öldü Alper Baycın ölüm sebebi nedir?
Yorumlar