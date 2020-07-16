Skandal video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

TUNCELİ Valiliği, 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Videoda, polisin "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, bir kişinin "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim" dediği görülüyor.

Videoda, A. isimli koruma polisinin masadakilere " Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, masadakilerin ise "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", "Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüldü. A. isimli polis "Ben de Nazımiye diyorum. Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" dedi.

Valilik'ten açıklama

Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ne olmuştu?

Nazımiye eski kaymakamı C.K.K'nın 3 koruma polisi ve ilçede görev yapan imam A.Y'nin olduğu görüntüler, A. isimli koruma polisinin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Birkaç ay önce çekildiği anlaşılan görüntülerde iki polis ve imam A.Y'ın bir masa etrafında oyun oynadığı görülürken, A. isimli koruma polisi ise o anları kayıt altına aldı. Videoda, A. isimli koruma polisinin masadakilere "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, masadakilerin ise "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", "Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüldü. Ardından A. isimli polis "Ben de Nazımiye diyorum. Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" dedi.