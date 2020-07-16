Siirt Pervari'deki operasyonda ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu

SİİRT'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 özel harekat polisi şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Teröristlerle sıcak çatışma

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti.

Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

2 polis şehit oldu

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen şehit oldu.