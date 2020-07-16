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Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı

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Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli şahıs 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'dan İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. 

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