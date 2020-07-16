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HDP'li Vekil Mensur Işık eşini yumrukladı hastaneye gitmesine engel oldu

ANKARA'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı yumrukladıktan sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddiası gündeme oturdu.

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Daha sonra ağrılarının artması üzerine hastaneye giden Ebru Işık doktorlardan yardım istedi, ihbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

Yumrukladı

DHA'nın aktardığı iddiaya göre olay gece saatlerinde HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, Ebru Işık'ı yumruklayarak darp etti.

Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

Doktorlarından yardım istedi

HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi.

Uzaklaştırma kararı 

Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

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