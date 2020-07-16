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Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri

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İlhan Palut'la yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeye karar verdi.

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Göztepe’de kötü gidişin faturası; teknik direktör İlhan Palut’a kesilmişti. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göz Göz’de ana gündem maddesi ise Aykut Kocaman.

Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor.

Tek isim Kocaman
İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor. Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor’u çalıştıran Aykut Kocaman ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

A Takım da yeniden yapılanacak
A Takım’ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Kocaman’la gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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