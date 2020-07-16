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Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

Anadolu Ajansı
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BURSA’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 70 yıllık tarihi binanın çatısı alev alev yandı. Yangına neyin sebep olduğu araştırılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alınabildi.

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Yangın saat 5.30'da Yahşibey mahallesi Çarıklı Değirmen sokakta iki katlı binanın çatısında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak meydana akın etti.

Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısına müdahale etti. Ekipler 1 saatlik çalışmalar sonunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü. Daha önce en bilindik kafelerden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.

Öte yandan ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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